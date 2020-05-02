Еще 608 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 608 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших увеличивается с каждым днем. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 608 человек", – отметила она.

Таким образом, общее число поборовших COVID-19 составило 6374 человек.

По словам вице-мэра, после выписки всем пациентам дают рекомендации. Также они продолжают находиться по медицинским наблюдением.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что Москва резко увеличила тестирование на коронавирус. Мэр отметил, что согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы.

При этом в Роспотребнадзоре не исключили ужесточения самоизоляции после майских праздников. Глава ведомства Анна Попова заявила, что к этому может привести безответственное отношение граждан, не соблюдающих режим самоизоляции в период майских праздников.