06:23Общество
Жителям Москвы рассказали о погоде 2 апреля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В последний день недели, 2 апреля, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами в Подмосковье ожидается небольшой дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 10 до 12 градусов, по области – от 8 до 13 градусов.
По прогнозам метеорологов, южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в Москву придут арктические вторжения в начале второй и третьей декады апреля, однако температура будет в климатической норме.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал москвичам рекомендованную дату перехода на летние автошины. По словам синоптика, для смены зимней резины ночные температуры не должны опускаться ниже плюс 5 градусов в течение пяти дней.
Москвичей предупредили, что воздух в городе прогреется до 10 градусов 2 апреля
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