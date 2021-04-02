В ВШЭ рассказали, как ничего не делать на работе и получать деньги

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Работодатель не всегда может сразу распознать симулянта, который вообще не работает. Об этом рассказал старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Денис Стребков.

Он отметил, что у некоторых сотрудников получается долго "сидеть на зарплате" за счет харизмы и коммуникационных навыков. Они всегда могут поддержать любой разговор, а также являются "душой компании" и хорошим товарищем.

Кроме того, такие работники имеют полезные связи и даже могут найти необходимую информацию и дефицитные вещи, отметили специалисты.

"Не обязательно что-то реально делать, многим удается на протяжении долгого времени создавать иллюзию деятельности, демонстрировать видимую активность, выполнять вспомогательную малозначимую работу и делать вид, что именно эта рутина не позволяет приступить к более важным делам", – цитирует эксперта News.ru.

Кроме того, нежелание работать оправдывают разными обстоятельствами, которые не смогли позволить выполнить задачу. Также будет выигрышной позиция, при которой работник прибегает к причине, не зависящим от него, уточнил специалист.

Ранее сервис "Работа.ру" провел исследование и узнал, насколько важным критерием для работодателей являются знаки зодиака соискастелей.

Уточняется, что только 7% компаний обращают внимание на этот критерий. Кроме того, 8% рассказали, что учитывают информацию гороскопов при обсуждении кандидатов на определенные позиции. Остальные 85% респондентов признались, что вообще не обращают внимания на знаки зодиака будущих сотрудников.