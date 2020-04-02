В Минздраве назвали запрет на продажу алкоголя в период самоизоляции правильным

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Запрет на торговлю алкоголем на время действия режима самоизоляции поддержали в министерстве здравоохранения РФ. Как написал в своем телеграм-канале замминистра Олег Салагай, введение временного ограничения – это правильное решение.

"Решительные, законные и правильные меры ряда регионов", – написал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае первым среди всех регионов РФ полностью запретили продажу алкоголя в период режима самоизоляции. Данное решение объяснили стремлением снизить число бытовых конфликтов на почве алкогольного опьянения.

