Власти Забайкалья прокомментировали отмену продажи спиртного в период самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Временный запрет на продажу алкоголя в Забайкальском крае позволит снизить количество преступлений на почве опьянения. Об этом заявили региональные власти, как передает РИА Новости.

"Из-за режима самоизоляции обострилось количество правонарушений, совершенных на почве алкоголя. У Забайкальского края есть печальный опыт новогодних каникул, когда за 10 дней мы потеряли по пьяной лавочке более 120 человек, большая часть – криминальные смерти", – объяснил и. о. вице-премьера краевого правительства Андрей Гурулев.

Постановление дополняет ранее подписанный в Забайкальском крае документ о самоизоляции граждан. Данные меры направлены на профилактику распространения коронавируса COVID-19.

В России на данный момент зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.

Под наблюдением врачей в РФ из-за подозрения на заражение коронавирусом остается более 215,5 тысячи человек.

