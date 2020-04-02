Власти Забайкалья прокомментировали отмену продажи спиртного в период самоизоляции

16:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Временный запрет на продажу алкоголя в Забайкальском крае позволит снизить количество преступлений на почве опьянения. Об этом заявили региональные власти, как передает РИА Новости.
"Из-за режима самоизоляции обострилось количество правонарушений, совершенных на почве алкоголя. У Забайкальского края есть печальный опыт новогодних каникул, когда за 10 дней мы потеряли по пьяной лавочке более 120 человек, большая часть – криминальные смерти", – объяснил и. о. вице-премьера краевого правительства Андрей Гурулев.
Постановление дополняет ранее подписанный в Забайкальском крае документ о самоизоляции граждан. Данные меры направлены на профилактику распространения коронавируса COVID-19.
В России на данный момент зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.
Под наблюдением врачей в РФ из-за подозрения на заражение коронавирусом остается более 215,5 тысячи человек.
В Грузии запретили продажу спиртного из-за коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: