В "Победе" сообщили о зараженных коронавирусом членах авиаэкипажей

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В авиакомпании "Победа" заявили о случаях заражения коронавирусом среди членов экипажа. Об этом Москве 24 рассказала представитель перевозчика Елена Селиванова.

По ее словам, каждый день в марте наблюдалось все больше пассажиров с симптомами заболевания.

"Конечно, мы не хотим рисковать ни здоровьем экипажа, ни здоровьем наших клиентов, перевозя десятки тысяч людей по стране каждый день. К огромному нашему сожалению, у нас тоже есть члены экипажа с подтвержденным наличием коронавируса", – сообщила пресс-секретарь "Победы".

Она добавила, что много сотрудников находятся на карантине из-за того, что у них был контакт с носителями вируса.

Ранее стало известно, что "Победа" вернет средства за билеты.

Кроме того, "Победа" приостановила все полеты с 1 апреля.

