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Общество

15:40

Российские студенты и аспиранты получат стипендии в полном объеме

общество образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские студенты и аспиранты получат стипендиальные выплаты в полном объеме, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

Выплаты гарантируют и для стипендиатов президента России и правительства РФ. В пресс-службе подчеркнули, что 1 апреля все организации ведомства были профинансированы в полном объеме.

Кроме того, все социальные гарантии как студентов, так и преподавателей будут предоставлены в полном объеме.

"Переход на дистанционное обучение не является причиной для изменения оплаты труда", – отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее Минобрнауки РФ заявило, что вступительные экзамены в вузы перенесут в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, стало известно, что сдавать ЕГЭ дистанционно смогут не все выпускники.

В связи с введением нерабочей недели российских студентов отправили на каникулы на период с 28 марта по 5 апреля. Ранее их перевели на дистанционное обучение.

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