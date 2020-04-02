Около половины новых пациентов с коронавирусом в Москве моложе 45 лет – штаб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столице подтвердили 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Почти 46% среди новых заболевших коронавирусной инфекцией являются люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 33%.
Около 15% всех зараженных – это люди старше 65 лет, причем 6% из них старше 80 лет. Еще 6% из числа заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.
Всего в России зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.
Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусной инфекцией превышает 827 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончалось.
Как московские врачи лечат больных коронавирусом на дому
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