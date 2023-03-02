Россияне назвали токсичность худшим качеством начальника

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Худшим качеством начальника жители России признали токсичность. Это следует из опроса премии в области построения сильных команд, на который ссылается "Газета.ру".

Согласно информации, участники опроса также выделили некомпетентность (35,1%) и неэффективность (24,3%). В топ худших качеств они поставили агрессивность (23,8%) и необъективность (19,8%).

Из результатов стало известно, что респонденты по-разному представляют роль руководства в команде. По мнению большинства (41,2%), начальнику необходимо мотивировать своих сотрудников и повышать производительность труда. Кроме того, россияне призвали лидеров не допускать выгорание коллектива (27,6%). Другие (18,8%) уверены, что руководитель должен заниматься профессиональным развитием работников.

Ранее говорилось, что переписка в чатах по рабочим вопросам занимает у россиян около 21% рабочего времени. По данным аналитиков, женщины на работе проводят время в мессенджерах больше, чем мужчины, – 24 и 19% соответственно.

Также эксперты выяснили, что в январе 2022 года каждая вторая организация использовала лишь общедоступные бесплатные сервисы. Однако в этом году число компаний, которые задействуют только общие мессенджеры, уменьшилось (44%).

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