Каждая пятая компания в РФ не приветствует прием на работу родственников своих сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Результаты опроса показали, что 20% компаний в РФ не поддерживают трудоустройство родственников своих сотрудников. Об этом сообщает RT.

Социологическое исследование провели специалисты сервиса "Работа.ру". Опросить удалось свыше тысячи респондентов. Выяснилось следующее:

каждая пятая компания (20%) выступает против найма родственников;

37% практикуют прием на работу близких своих сотрудников;

в 40% организаций работники могут порекомендовать родственников на определенную должность;

86% фирм принимают родственников на работу на общих основаниях;

в 5% компаний они имеют привилегии независимо от их профессиональных качеств.

Кроме того, оказалось, что 3% организаций официально закрепили запрет на прием на работу родственников.

Ранее стало известно, что 47% россиян уверены, что получение высшего образования гарантирует устройство на высокооплачиваемую работу в будущем. О среднем специальном образовании в схожем ключе высказались только 17% респондентов. Еще порядка 12% отметили, что ни то ни другое образование не дает никаких гарантий устройства на хорошую работу.

В то же время чуть больше половины опрошенных (51%) не согласны с утверждением о том, что значение высшего образования преувеличено.



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