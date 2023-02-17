14:24Общество
Каждая пятая компания в РФ не приветствует прием на работу родственников своих сотрудников
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Результаты опроса показали, что 20% компаний в РФ не поддерживают трудоустройство родственников своих сотрудников. Об этом сообщает RT.
Социологическое исследование провели специалисты сервиса "Работа.ру". Опросить удалось свыше тысячи респондентов. Выяснилось следующее:
- каждая пятая компания (20%) выступает против найма родственников;
- 37% практикуют прием на работу близких своих сотрудников;
- в 40% организаций работники могут порекомендовать родственников на определенную должность;
- 86% фирм принимают родственников на работу на общих основаниях;
- в 5% компаний они имеют привилегии независимо от их профессиональных качеств.
Кроме того, оказалось, что 3% организаций официально закрепили запрет на прием на работу родственников.
Ранее стало известно, что 47% россиян уверены, что получение высшего образования гарантирует устройство на высокооплачиваемую работу в будущем. О среднем специальном образовании в схожем ключе высказались только 17% респондентов. Еще порядка 12% отметили, что ни то ни другое образование не дает никаких гарантий устройства на хорошую работу.
В то же время чуть больше половины опрошенных (51%) не согласны с утверждением о том, что значение высшего образования преувеличено.
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