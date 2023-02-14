Каждый пятый россиянин нашел свою любовь на работе – исследование

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Каждый пятый россиянин встретил свою вторую половину на работе. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, которое было проведено специально для Москвы 24.

В опросе приняли участие 1 600 совершеннолетних экономически активных россиян, которые состоят в браке или отношениях. Выяснилось, что самым популярным местом для устройства личной жизни является работа. Здесь свою любовь нашел каждый пятый (20%) опрошенный.





из исследования сервиса SuperJob Для поиска второй половины 15% опрошенных использовали интернет: 9% встретились после общения в соцсетях и мессенджерах, еще 6% нашли друг друга в дейтинг-приложениях и на сайтах знакомств.

11% респондентов отметили, что встретили свою вторую половину в компании друзей. Еще 9% россиян рассказали, что познакомились на улице, 6% – в университете, 4% – в школе. Соседские отношения переросли в романические у 4% опрошенных. Столько же встретили любовь на отдыхе.

3% познакомились в ресторане, по 2% встретили избранников в гостях, магазине и на вечеринке. По 1% респондентов рассказали, что судьбоносная встреча произошла в парке, на даче и в клубе. 1 из 100 опрошенных сообщил, что знаком с второй половиной еще с детства.

Также россияне знакомились в общественном транспорте, на свадьбах друзей и родственников, экскурсиях, на рыбалке, спортивных мероприятиях и в других местах.





из исследования сервиса SuperJob Если по стране в целом чаще устраивают личную жизнь на работе, то в столице чаще знакомятся через интернет (в соцсетях, мессенджерах, на сайтах знакомств и в дейтинг-приложениях). Москвичи чаще влюбляются в тех, с кем вместе учились в школе, и соседей по дому.

В частности, только 15% москвичей нашли свою любовь на работе, тогда как в мессенджерах и соцсетях – 10%.

Ранее стало известно, сколько россияне готовы потратить на День святого Валентина. Выяснилось, что большинство не планируют выходить за рамки 5 000 рублей. Самыми популярными подарками, которые россияне хотели преподнести своим избранникам, стали цветы, косметика и парфюмерия, сладости, а также предметы для хобби и отдыха.



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