Переписка с коллегами у россиян занимает свыше 20% рабочего времени – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Переписка в чатах по рабочим вопросам занимает у россиян около 21% рабочего времени, следует из результатов опроса сервиса SuperJob, передает "Газета.ру".

По данным аналитиков, женщины на работе проводят время в мессенджерах больше, чем мужчины, – 24 и 19% соответственно. Каждая десятая сотрудница заявила, что тратит на чаты с коллегами и руководством больше половины рабочего времени.

Эксперты выяснили, что в январе 2022 года каждая вторая организация использовала лишь общедоступные бесплатные сервисы – WhatsApp, Viber и Telegram. В этом году ситуация изменилась. Так, компаний, которые задействуют только общие мессенджеры, стало меньше (44%). А организаций, использующих и общедоступные, и корпоративные сервисы, – больше (38%).

При этом число компаний, которым разрешено общаться лишь в корпоративных мессенджерах, не изменилось. Из этого следует, что предприниматели стали отдавать предпочтение защищенным каналам рабочей коммуникации.

Ранее аналитики платформы SuperJob заявили, что каждый пятый россиянин встретил свою любовь на работе. 11% респондентов рассказали, что встретили вторую половину в компании друзей. Еще 9% граждан РФ поделились, что познакомились на улице, 6% – в вузе.

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