В Канаде зафиксировали случай передачи коронавируса людям от оленей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Канадские ученые зафиксировали случай заражения коронавирусом через оленей. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалисты объяснили свое открытие существованием "резервуарных" популяций животных, в которых могут мутировать вирусы, поражающие людей.

Обнаруженный штамм, как заявили ученые, не способен преодолевать сформированную вакциной иммунную защиту. Микробиолог Самира Мубарека уточнила, что дальнейшее наблюдение покажет, каковы реальные риски.

В России за последние сутки госпитализированы 11 754 человека с коронавирусом. При этом всего по стране выявили 97 455 новых случаев заражения COVID-19.