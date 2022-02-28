Ученые сообщил о 100-процентной эффективности вакцины "КовиВак-Дельта" против "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты Центра имени Чумакова, где разрабатывают вакцину "КовиВак-Дельта", выявили, что эффективность препарата против "Омикрон"-штамма равна 100 процентам.
В рамках эксперимента ученые оценили, как "Омикрон" нейтрализуется сывороткой крови привитых "КовиВаком" и животных, привитых препаратами "КовиВак" и "КовиВак-Дельта". В исследовании задействовали 21 испытуемого и 16 лабораторных мышей.
"В результате исследования методом вирус-нейтрализации было установлено, что сыворотка 13 из 21 (61,9%) участника клинических исследований, получившего вакцину "КовиВак", нейтрализовала высокую концентрацию вируса SARS-CoV-2 варианта "Омикрон". Из 16 образцов сыворотки лабораторных мышей, получивших две дозы вакцины "КовиВак", вариант "Омикрон" нейтрализовали все 16 (100%)", – сообщили ученые, передает ТАСС.
Было также установлено, что из 20 образцов сыворотки лабораторных мышей, получивших две дозы кандидатной вакцины "КовиВак-Дельта", все 20 нейтрализовали вирус линии В.1.1 (штамм ПИК35), а также ранее выявленные варианты "Дельта" и "Омикрон".
Директор по науке Центра имени Чумакова Илья Гордейчук подчеркнул, что ученые мониторят изменения циркулирующего на территории РФ вируса COVID-19, а также оценивают эффективность противовирусных вакцин против мутаций.
В РФ за сутки госпитализировали 6 382 человека с коронавирусом. Было выявлено 106 920 новых случаев заражения COVID-19.
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