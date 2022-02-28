Невролог объяснила, как восстановить обоняние после коронавируса

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Врач-невролог, член Европейской академии неврологии Галина Чудинская рассказала, как восстановить обоняние после перенесенного коронавируса.

По ее словам, если потеря обоняния наблюдается более двух месяцев, то для его восстановления требуются медикаментозные способы. Например, стимуляция ацетилхолиновой передачи или транслингвальная нейростимуляция с помощью аппарата BrainPort.

Эксперт пояснила, что эти методы используются при других поражениях центральной нервной системы. Для ускорения процесса регенерации обоняния включаются импульсы.

Чудинская также призвала не переживать, если обоняние не возвращается длительное время.

"Передовые технологии и программы реабилитации после коронавирусной инфекции, разработанные специалистами медицинских центров, помогут вернуть любимые ароматы и вкусы. Не откладывайте – запишитесь на консультацию", – сказала она "Газете.ру".

Ранее замдиректора по работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что "Омикрон"-штамм все чаще вызывает разнообразные кожные симптомы.

По словам эксперта, кожные симптомы встречаются у 5% пациентов с коронавирусом. Она добавила, что высыпания могут быть различными – от еле заметных на руках до ярко выраженных, распространяющихся по всему телу.

