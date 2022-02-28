В Москве за сутки госпитализировали 338 человек с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За последние сутки в Москве госпитализировали 338 человек с COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

На ИВЛ находятся 383 пациента. При этом выздоровели за сутки 4 358 человек. Всего число людей, переборовших инфекцию, возросло до 2 481 921.

За минувшие 24 часа выявлено 2 584 новых случая заражения вирусом, скончались 80 человек.

В России за сутки госпитализировали 6 382 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 17,6% меньше показателя предыдущего дня. Выздоровели за минувшие 24 часа 116 742 человека, скончались 733. При этом в РФ выявили 106 920 новых случаев коронавируса.

Ранее врач общей практики Виктор Лунев рассказал, что постковидный синдром формируется не только у пациентов, переболевших в тяжелой форме, но и у тех, кто перенес его бессимптомно. По его словам, на перенесенную болезнь указывают конъюнктивит, нарушения вкуса и обоняния.

