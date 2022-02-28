В РФ за сутки госпитализировали 6 382 человека с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки госпитализировали 6 382 человека с коронавирусной инфекцией, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 17,6% меньше показателя предыдущего дня.

Число госпитализаций снизилось в 54 регионах, в 29 регионах оно увеличилось, а в двух не изменилось.

Выздоровели за минувшие 24 часа 116 742 человека, скончались 733. При этом в РФ выявили 106 920 новых случаев коронавируса.

В Санкт-Петербурге подтвердили 5 409 случаев коронавируса, в Свердловской области – 4 772, в Самарской области – 4 214, в Новосибирской области – 4 047, в Пермском крае – 3 809, в Башкортостане – 3 442, в Нижегородской области – 3 103, в Воронежской области – 3 001, в Ростовской области – 2 963, в Алтайском крае – 2 799, в Челябинской области – 2 615, в Москве – 2 584.

Ранее в Минздраве заявили о нормализации ситуации с COVID-19 в России. Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко напомнил, что несколько недель назад в стране произошел существенный подъем заболеваемости, оказавший беспрецедентную нагрузку на амбулаторное звено здравоохранения.

В отдельных регионах страны из-за наплыва пациентов в медучреждениях фиксировались очереди. Однако в настоящий момент нагрузка на амбулаторное звено постепенно снижается.

