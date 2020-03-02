Павла Колобкова назначили заместителем гендиректора "Газпром нефти"

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Генеральным директором по работе с федеральными органами власти компании "Газпром нефть" назначили Павла Колобкова. Ранее он занимал пост министра спорта России, сообщает ТАСС.

"В сферу ответственности нового заместителя генерального директора и члена правления компании войдут вопросы координации взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пост замминистра труда и соцзащиты займет Ольга Баталина. Решение о ее назначении на этот пост приняли председатель правительства Михаил Мишустин и министр труда Антон Котяков.

21 января стало известно, кто вошел в состав нового кабинета министров. Свои должности сохранили Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Евгений Дитрих, Александр Новак, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Константин Чуйченко, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов и Владимир Якушев.

Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, главой Минэкономразвития назначили Максима Решетникова. Должность министра культуры в обновленном правительстве заняла Ольга Любимова. Министерство труда и соцзащиты возглавил Антон Котяков, а министром просвещения стал Сергей Кравцов, при этом новым министром науки и высшего образования назначили Валерия Фалькова. Кроме того, сменился глава Минкомсвязи – им стал Максут Шадаев.