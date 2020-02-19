Мишустин освободил от должности замминистра труда и соцзащиты Светлану Петрову

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Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ Светлану Петрову. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации по ее просьбе", – говорится в документе.
В Минтруде Петрова занималась вопросам в сфере демографии, соцзащиты населения, в том числе социальной защиты семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, социального обслуживания населения.
Ранее стало известно, что должность заместителя министра труда и социальной защиты займет депутат от партии "Единая Россия" Ольга Баталина. Отмечается, что решение о назначении Баталиной на этот пост приняли Михаил Мишустин и министр труда Антон Котяков. Ее кандидатуру предлагали спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель думских единороссов Сергей Неверов.
21 января стало известно, кто вошел в состав нового кабинета министров. Свои должности сохранили Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Евгений Дитрих, Александр Новак, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Константин Чуйченко, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов и Владимир Якушев.
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, главой Минэкономразвития назначили Максима Решетникова. Должность министра культуры в обновленном правительстве заняла Ольга Любимова. Министерство труда и соцзащиты возглавил Антон Котяков, а министром просвещения стал Сергей Кравцов, при этом новым министром науки и высшего образования назначили Валерия Фалькова. Кроме того, сменился глава Минкомсвязи – им стал Максут Шадаев.
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