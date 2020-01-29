Приходько назначен помощником Мишустина

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Приходько будет помощником главы кабмина на время исполнения Мишустиным обязанностей на новой должности.

До этого Приходько занимал должность заместителя главы аппарата правительства и должность вице-премьера.

Ранее Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими замами. Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет заниматься вопросами социально-экономического развития, нацпроектами и участием в ВТО.

Дмитрий Григоренко займется планированием работы кабмина, управлением госдолгом и финансовыми активами России, а Виктория Абрамченко будет курировать АПК, рыболовство, сельское хозяйство и вопросы недвижимости.