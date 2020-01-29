Мишустин распределил обязанности между заместителями

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Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между заместителями. Документ опубликован на сайте кабмина. Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет координировать разработки направлений социально-экономического развития, работу по достижению национальных целей и соответствующие нацпроекты, а также участие во Всемирной торговой организации (ВТО) и противодействие санкциям.

Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко займется планированием работы кабмина, в том числе в части контроля за исполнением решений и реализацией нацпроектов, управления госдолгом и финансовыми активами России. Кроме того, он будет отвечать за совершенствование контрольно-надзорной деятельности в торговле. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко будет курировать АПК, рыболовство, сельское хозяйство, земельные отношения, вопросы недвижимости, присвоения наименований географическим объектам, экологии и охраны окружающей среды.

В сферу деятельности вице-премьера Юрия Борисова войдут промышленность, электроэнергетика и топливно-энергетический комплекс. Он будет курировать вопросы обеспечения национальной обороны, правоохранительной деятельности, выполнения гособоронзаказа. Также в сфере его компетенции – развитие системы ГЛОНАСС. Вице-премьер Татьяна Голикова продолжит курировать социальны блок, в том числе нацпроекты в сфере демографии, здравоохранения, образования и науки. Также она будет заниматься вопросами оборота лекарственных средств, социального развития, занятости, трудовых отношений, пенсионного обеспечения и молодежной политики.

Вице-премьер Алексей Оверчук будет отвечать за сферу международных отношений, деятельность БРИКС и "Группы двадцати", займется вопросами участия России в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза. Вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, как и в прошлом составе кабмина, продолжит курировать развитие Дальнего Востока, Арктической зоны и Северного Кавказа, а также особых экономических зон.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин будет курировать нацпроекты в сфере жилья и городской среды, экологии, создания безопасных и качественных автомобильных дорог, ипотечное кредитование. Кроме того, он будет курировать программу социально-экономического развития Крыма, Калининградской области и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко займется проектами в области информационных технологий и связи. В сфере его компетенции – культура и инновационная деятельность, туризм, спорт и взаимодействие с религиозными организациями, а также соответствующие нацпроекты.

Правительство Дмитрия Медведева в полном составе подало в отставку после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 15 января. На следующий день новым главой правительства был назначен 53-летний Мишустин. Обновленный состав кабмина стал известен 21 января.