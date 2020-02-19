Пост замминистра труда и соцзащиты займет Ольга Баталина

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Депутат от партии "Единая Россия" Ольга Баталина в ближайшее время перейдет в правительство, где займет должность заместителя министра труда и социальной защиты.

"Да, действительно, такое решение принято. Ольга Юрьевна получила предложение идти на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ", – приводит ТАСС слова первого замруководителя фракции Андрея Исаева.

Отмечается, что решение о назначении Баталиной на этот пост приняли председатель правительства Михаил Мишустин и министр труда Антон Котяков. Ее кандидатуру предлагали спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель думских единороссов Сергей Неверов.

Ранее замруководителя аппарата правительства был назначен Александр Грибов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

21 января стало известно, кто вошел в состав нового кабинета министров. Свои должности сохранили Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Евгений Дитрих, Александр Новак, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Константин Чуйченко, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов и Владимир Якушев.

Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, главой Минэкономразвития назначили Максима Решетникова. Должность министра культуры в обновленном правительстве заняла Ольга Любимова. Министерство труда и соцзащиты возглавил Антон Котяков, а министром просвещения стал Сергей Кравцов, при этом новым министром науки и высшего образования назначили Валерия Фалькова. Кроме того, сменился глава Минкомсвязи – им стал Максут Шадаев.