Небольшие осадки ожидаются в Москве 2 февраля

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Местами небольшие осадки, облачность ожидаются в Москве в воскресенье, 2 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Днем столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночь на понедельник, 3 февраля, температура может опуститься до минус 3 градусов.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, с порывами 6–11 метров в секунд. Атмосферное давление будет около 747 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут показать минус 6 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что "подобие зимы" вновь наступит в столице в феврале. Температура воздуха опустится до отрицательных значений, но условий для снега не прогнозируется.

Завершившийся в Москве январь 2025 года стал самым теплым за последние 245 лет инструментальных наблюдений. По данным метеорологической обсерватории МГУ, среднемесячная температура воздуха составила минус 0,02 градуса, ненамного превысив предыдущий рекорд января 2020 года (минус 0,14 градуса).

