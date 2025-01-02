Мокрый снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Москве 2 января

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода с осадками в виде мокрого снега с дождем ожидается в столице в четверг, 2 января. Местами возможно налипание снега на проводах и деревьях, а также гололедица на дорогах. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 2 до 4 градусов тепла, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами могут быть порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 729 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 2 градусов, а в Подмосковье – до минус 4 градусов.

Прошедший 2024 год в Москве стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха составила плюс 7,98 градуса.

Столичные системы жизнеобеспечения работали штатно в новогоднюю ночь. Сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении не было обнаружено. Кроме того, коммунальные службы работают в усиленном режиме до сих пор, а аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов дежурят в круглосуточном режиме.