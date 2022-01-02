В Москве выявлено 1 824 новых случая COVID-19

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В Москве за последние сутки выявили 1 824 новых случая коронавируса, сообщает Оперштаб.

"За сутки госпитализированы 656 человек. На ИВЛ находятся 519 человек", – говорится в сообщении.

По последним данным, после получения лечения от COVID-19 за сутки выздоровели 2 232 человека. Всего с начала пандемии в Москве коронавирусом переболели 1 873 286 человек.

За минувшие сутки в столице скончались 69 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирус.

В России за последние сутки подтвердили 18 233 случая коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Республике Тыва и Республике Калмыкия.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что "Омикрон"-штамм опасен не только для людей пожилого возраста и с хроническими заболеваниями. В группе риска также находятся дети и взрослые люди от 20 до 39 лет.

