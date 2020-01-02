Небольшой снег и до 2 градусов тепла ожидается в столице 2 января

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В четверг, 2 января, в столице и Московской области ожидается облачная погода и до 2 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, местами пройдет небольшой снег. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 0–2 градуса тепла, по области до плюс 2 градусов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ветер подует западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, до 21.00 четверга, 2 января, в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, но временами снег будет идти. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 числа. Похолодает примерно до -6... -8 градусов.

