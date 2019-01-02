МЧС рекомендовало москвичам пораньше убрать елки

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Главное управлении МЧС России по Москве рекомендовало пораньше убрать елки из квартир после Нового года.

Это необходимо сделать для предотвращения пожароопасных ситуаций, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что высохшая хвоя и искусственные елки представляет повышенную пожарную опасность.

В МЧС напомнили, что наибольшее количество пожаров в жилом секторе возникает в зимний период.

Главный садовник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Антон Дубенюк ранее рассказал, как ухаживать за новогодней елкой.