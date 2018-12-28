Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:50

Эксперт рассказал, как ухаживать за новогодней елкой

общество праздники Новый год

08:50

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Главный садовник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Антон Дубенюк рассказал, как ухаживать за новогодней елкой. По словам специалиста, она дольше простоит в сыром песке или специальном растворе, передает Агентство "Москва".

"А также можно воспользоваться народным способом – добавить в емкость с водой одну таблетку аспирина. В первые дни после установки елку следует регулярно опрыскивать водой", – пояснил Дубенюк.

Садовник отметил, что не нужно с улицы сразу заносить елку в дом, так как для нее нежелателен резкий перепад температур.

"Елка должна постоять некоторое время в прохладном месте. На срок жизни дерева влияет его правильный выбор. Покупать елку лучше всего на специализированных базарах, в садовых центрах", – сказал Дубенюк.

По словам специалиста, нужно обратить внимание на цвет ели. У молодого дерева цвет ярко-зеленый и блестящий.

Ранее сообщалось, что после окончания новогодних каникул жители столицы смогут сдать елки на переработку. Всего в рамках акции "Елочный круговорот" в городе откроются более 470 пунктов.

Акция, призванная напомнить людям о проблеме раздельного сбора отходов, стартует 9 января. А принимать елки, сосны и пихты будут до 1 марта. Сбор будет бесплатным. Тем, кто решит принести деревья, стоит предварительно снять с них мишуру и игрушки.

общество праздники Новый год

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика