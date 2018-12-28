Эксперт рассказал, как ухаживать за новогодней елкой

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Главный садовник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Антон Дубенюк рассказал, как ухаживать за новогодней елкой. По словам специалиста, она дольше простоит в сыром песке или специальном растворе, передает Агентство "Москва".

"А также можно воспользоваться народным способом – добавить в емкость с водой одну таблетку аспирина. В первые дни после установки елку следует регулярно опрыскивать водой", – пояснил Дубенюк.

Садовник отметил, что не нужно с улицы сразу заносить елку в дом, так как для нее нежелателен резкий перепад температур.

"Елка должна постоять некоторое время в прохладном месте. На срок жизни дерева влияет его правильный выбор. Покупать елку лучше всего на специализированных базарах, в садовых центрах", – сказал Дубенюк.

По словам специалиста, нужно обратить внимание на цвет ели. У молодого дерева цвет ярко-зеленый и блестящий.

Ранее сообщалось, что после окончания новогодних каникул жители столицы смогут сдать елки на переработку. Всего в рамках акции "Елочный круговорот" в городе откроются более 470 пунктов.

Акция, призванная напомнить людям о проблеме раздельного сбора отходов, стартует 9 января. А принимать елки, сосны и пихты будут до 1 марта. Сбор будет бесплатным. Тем, кто решит принести деревья, стоит предварительно снять с них мишуру и игрушки.