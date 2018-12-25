Свыше 470 пунктов сбора елок откроются в Москве

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После окончания новогодних каникул жители столицы смогут сдать елки на переработку. Всего в рамках акции "Елочный круговорот" в городе откроются более 470 пунктов, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Акция, призванная напомнить людям о проблеме раздельного сбора отходов, стартует 9 января. А принимать елки, сосны и пихты будут до 1 марта. Сбор будет бесплатным. Тем, кто решит принести деревья, стоит предварительно снять с них мишуру и игрушки.

Отмечается, что 13 пунктов откроются на природных территориях, которые находятся в ведении ГПБУ "Мосприрода". Еще 460 точек организуют префектуры административных округов столицы.

Ранее в департаменте пояснили, что на полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения. В итоге органические вещества не возвращаются в почву. А вот все собранные на специальных пунктах деревья переработают в щепу, которую в дальнейшем используют для компостирования и производства почвогрунтов.

Впервые акцию провели в 2016 году. Изначально работал только один пункт приема елок, расположенный в пределах экоцентра "Битцевский лес". Постепенно количество пунктов сбора увеличивалось. В итоге 2018 году удалось собрать более семи тысяч елок.

Те москвичи, которые еще не приобрели новогоднее дерево, могут заглянуть на любой из 270 елочных базаров. Развалы начали работать с 20 декабря.