Елки после праздников примут в специализированных пунктах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут сдать елки на утилизацию после новогодних праздников. С 9 января принимать деревья будут 13 пунктов, сообщает портал открытых данных столичного правительства.

Программа по переработке получила название "Елочный круговорот 2019". В пункты приема можно будет принести ели, сосны и пихты. В дальнейшем использованные деревья пойдут на производство почвогрунтов и отсыпки дорожек.

"Переработка елей осуществляется силами ГПБУ "Мосприрода". Основная дробилка находится на территории поселка Ульяновского лесопарка в городском поселении Московский", – сказано в сообщении.

Уточняется, что принимать елки будут до 1 марта. Год назад во время аналогичной акции удалось собрать свыше семи тысяч елок.

Акция должна привлечь внимание горожан к проблеме раздельного сбора отходов. Организаторы напомнили, что на полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения. Из-за этого органические вещества не могут вернуться в почву.

Три пункта приема елок заработают в ЮЗАО, два – в СЗАО, два – в ЮАО, три – в ВАО, один – в ЮВАО, один в ЗАО и еще один – в Зеленограде.

Ранее в столице начали работать 267 елочных базаров. На продажу привезли свыше 50 тысяч деревьев из Перми, Пензы, Саратова и Дании.