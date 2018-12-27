Дизайнер рассказала о способах создания авторских игрушек для елки

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В моду возвращаются елочные украшения ручной работы, сообщила одна из дизайнеров фестиваля "Путешествие в Рождество" Екатерина Добрякова, передает Агентство "Москва".

По словам дизайнера, на новогодней елке красиво смотрятся игрушки, когда они все разные и в каждой есть свой смысл.

Добрякова отметила, что создать игрушки можно самим из подручных материалов. Кроме того, можно дополнить старые украшения новым декором.

"Шары можно разрисовывать или декорировать с помощью блесток или обтянуть красивой тканью. Также можно обклеить шарик любимой иллюстрацией – получится очень красивый аппликативный эффект, после чего изделие можно покрыть лаком", – сказала она.

Ранее галерея дизайнерских новогодних елок открылась на Кузнецком мосту в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Все украшения дизайнеры разработали сами.

Свои работы представили дизайнеры Екатерина Добрякова, Алена Ахмадулина, Яна Расковалова, Петр Аксенов и Ксения Чилингарова. Общей темой украшений стали театр и сюжеты любимых сказок.