В ГД заявили, что россиян нельзя насильно заставлять проходить диспансеризацию

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Обязательная диспансеризация не должна быть насильной. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, передает "Газета.ру".

Как ранее сообщила вице-премьера РФ Татьяна Голикова, с 2024 года работающих россиян обяжут проходить диспансерное наблюдение, в том числе в сфере репродуктивного здоровья.

По мнению Куринного, такая модель в этом вопросе себя не оправдывает. Он выразил надежду, что россиянам оставят право самим решать вопрос о прохождении обследования.

"Выкручивание рук или какие-то другие силовые методы, тем более в столь чувствительной сфере, как репродуктивное здоровье, на мой взгляд, нецелесообразны сегодня. И надеюсь, что этого не будет, даже несмотря на такие довольно громкие заявления", – пояснил депутат.

Он отметил, что только на фоне хорошей разъяснительной кампании и работы с работодателями это даст необходимый эффект.

Кроме того, Куринный рассказал, могут ли добавить обязательные прививки в диспансеризацию на работе. По его мнению, это должно быть добровольным решением человека.

"В любом случае это опять же добровольное действие, добровольное волеизъявление. Связывать это с допуском к рабочему месту можно только в период эпидемии, в период эпидемического напряжения. Мы уже прошли такую силовую модель, она себя не оправдала", – сообщил зампред комитета ГД.

Ранее большинство россиян (83%) отметили важность заботы об их здоровье со стороны работодателя. Так, 76% опрошенных заявили, что в качестве заботы хотели бы оплату расширенного полиса ДМС, 41% назвали скидки от работодателя на занятия фитнесом, йогой и плаванием.

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