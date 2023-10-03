В РФ предложили ввести обязательную диспансеризацию для демобилизованных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фонд "Защитники Отечества" предлагает ввести в России обязательную диспансеризацию для демобилизованных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя организации Анну Цивилеву.

"Мы сейчас вышли с инициативой <...> о том, что каждый человек, который возвращается после демобилизации, будет проходить обязательную диспансеризацию для того, чтобы выявить скрытые заболевания", – сказала Цивилева.

Она уточнила, что в рамках обследования будет выявляться наличие сахарного диабета, соматических заболеваний и других проблем со здоровьем. Также в диспансеризацию войдет обязательная консультация с психиатром и психотерапевтом.

По словам Цивилевой, инициативу фонда поддержал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что за период с 1 января по 26 сентября текущего года на службу в ВС России по контракту поступили свыше 325 тысяч человек. По его словам, подготовка контрактников на военном полигоне в ДНР ведется на должном уровне.

