В РФ увеличилось число пациентов с коронавирусом в реанимации

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Количество пациентов с COVID-19 в реанимации увеличилось. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Хочу отметить, что количество пациентов, требующих реанимационной защиты, в последний месяц увеличилось", – сказал глава ведомства.
Ранее Мурашко рассказал, что в России зарегистрированы повторные случаи заражения коронавирусом. Он добавил, что власти делают все возможное, чтобы преодолеть пандемию коронавируса в 2021 году.
Замдиректора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева отметила, что в РФ прослеживается тренд на стабилизацию ситуации с коронавирусной инфекцией.
За последние сутки в РФ выявили 26 402 новых случая коронавируса. На Москву пришлось 6 524 новых случая, на Санкт-Петербург – 3 697, на Московскую область – 1 104. Подтверждено 569 летальных случаев.
Специалисты оценили вероятность повторного заражения COVID-19
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