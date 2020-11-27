Мурашко назвал возможные сроки завершения пандемии в РФ

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Пандемия коронавируса в России может завершиться в 2021 году, заявил Михаил Мурашко.

"Мы все для этого делаем", – приводит РИА Новости слова министра здравоохранения РФ.

Также Мурашко отметил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в январе – феврале. Он добавил, что в настоящее время идет масштабирование производства препарата.

Ранее глава Минздрава сообщал, что введение тотального масочного режима во всех регионах России нецелесообразно. Мурашко подчеркивал, что в регионах разработана гибкая система введения ограничений, а потому вводить одновременно на всей территории одинаковый режим не имеет смысла.