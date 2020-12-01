Москвичам предложили оценить обновленный Северный речной вокзал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В проекте "Активный гражданин" открылось новое голосование, в котором предлагается оценить обновленный парк и здание Северного речного вокзала. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Отсюда уходят в плавание суда, москвичи и туристы приезжают отдохнуть, покататься на прогулочных теплоходах или пообедать в легендарном ресторане "Волга-Волга". В парке и на набережной появились кафе, новые современные лавочки, уменьшенная копия Канала имени Москвы, где дети запускают бумажные кораблики, а также сухой светодинамический фонтан", – говорится в материале.

Отмечается, что в настоящее время по набережной одновременно могут прогуливаться более 2,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что акватория Северного речного вокзала может стать новой площадкой по водным видам спорта в Москве.

Северный речной вокзал был открыт 5 сентября после реставрации. Тогда от причала отправился первый теплоход. Корабль "Мустай Карим" ушел в двухдневный круиз. Перед главным входом в здание вокзала появились станция велопроката и велопарковки.

В ходе реставрации были сохранены основные элементы зданий и детали интерьера, недостающие восстановили по историческим образцам. Были отреставрированы уникальный памятник архитектуры 30-х годов прошлого века, 17 причалов вокзала, диспетчерский пункт.