Задержавшему грабителя в Щелкове пенсионеру подарили новую машину

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Глава Щелкова Андрей Булгаков подарил пенсионеру Михаилу Макарову, который ранее остановил грабителя, похитившего у школьника телефон, новую машину "Ниву". Об этом пишет РИА Новости

До этого мужчине вручили сертификат на покупку любой отечественной машины. Пенсионер признался, что он хотел бы получить автомобиль "по типу "Нивы". Макаров подчеркнул, что является поклонником российского автопрома.

Полученный подарок мужчина воспринял как "большой аванс".

"В свете того, что я собираюсь заниматься организацией социальных проектов, я должен это отработать перед обществом", – подчеркнул он.

На капоте нового автомобиля напечатана надпись: "Герою ЩелкоVо". Также машина украшена флагом России.

Инцидент произошел 23 октября в Щелкове. Пенсионер поймал 35-летнего грабителя, который отобрал у ребенка телефон и попытался сбежать. По факту произошедшего в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Позже сам Макаров признался, что не считает себя героем. По его словам, защищать детей и женщин – это норма для "нормального мужика". При этом он отметил, что самочувствие у всех бывает разное, особенно в его возрасте, поэтому свои возможности нужно рассчитывать.

