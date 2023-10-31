Володин наградил пенсионера, задержавшего грабителя в подмосковном Щелкове

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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин наградил почетной грамотой пенсионера Михаила Макарова, задержавшего грабителя в подмосковном Щелкове. Об этом сообщил телеграм-канал ГД России.

"Хотел бы, чтобы таким, как Михаил Викторович, были депутаты. Мы его награждаем почетной грамотой, это решение принято всеми единогласно. Михаил Викторович – пример для всех нас. Его поступок заслуживает уважения", – заявил Володин.

Пенсионер помог задержать грабителя, который отобрал у школьника мобильный телефон. Михаил Макаров преградил 35-летнему подозреваемому путь, когда тот пытался сбежать, и удерживал его до приезда сотрудников полиции.

Ранее 72-летнего пенсионера наградило руководство ГУ МВД России, вручив ему благодарственную грамоту и новый телевизор. Кроме того, глава Щелковского округа Андрей Булгаков вручил ему сертификат на новую отечественную машину – "Ниву".

При этом задержавший грабителя не считает себя героем, рассказал он Москве 24. По его словам, защищать детей и женщин – это норма для "нормального мужика". При этом он отметил, что самочувствие у всех бывает разное, особенно в его возрасте, поэтому свои возможности нужно рассчитывать.

МВД наградило пенсионера, поймавшего грабителя в Щелкове