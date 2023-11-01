Минстрой РФ намерен поднять вопрос цены квадратного метра для граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ планирует поднять вопрос цены квадратного метра. Об этом сообщил заместитель министра Никита Стасишин на площадке Московского форума лидеров рынка недвижимости.

"Ни разу мы как министерство не поднимали вопрос цены квадратного метра для наших граждан. Сейчас будем", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников обратил внимание, что долгосрочная аренда жилья на данный момент обходится россиянам в 1,5–2 раза дешевле обслуживания кредита по ипотеке. По его мнению, это означает, что стоимость аренды должна "сильно прибавить".

Также стало известно, что депутаты Госдумы вместе с Центробанком собираются ужесточить условия для предоставления россиянам льготной ипотеки.



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