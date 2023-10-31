Эксперт заявил, что ипотека в РФ оказалась вдвое дороже аренды жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Долгосрочная аренда жилья на данный момент обходится россиянам в 1,5–2 раза дешевле обслуживания кредита по ипотеке. Об этом экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников рассказал Москве 24.

По его мнению, это означает, что стоимость аренды должна "сильно прибавить".

"И это нормально, потому как бум ипотечного кредитования ставит многих людей под риски влезть в долговую кабалу на непонятное количество лет. Для каких-то семей долгосрочная аренда, которая станет более доступной, – это выход из положения", – объяснил Масленников.

Вместе с этим ожидается, что ситуация положительно скажется на ценах на недвижимость. Экономист подчеркнул, что ипотеку будет сложнее получить, но стоимость "жилых метров" начнет снижаться.

Между тем с 1 ноября в России начнет действовать новая программа льготной ипотеки по ставке 2% годовых на приобретение жилья в арктической зоне. Взять кредит на улучшенных условиях можно для покупки недвижимости в Мурманской области, арктической части Карелии, Коми, Красноярском крае, Архангельской области и Ненецком автономном округе. Всего в программу вошел 131 населенный пункт.

При этом Центробанк России предложил правительству увеличить сумму первоначального взноса по льготной ипотеке. Также глава регулятора Эльвира Набиуллина добавила, что ЦБ начал принимать меры по введению макропруденциальных надбавок с 1 октября.

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