Эксперт назвал главные трудности строительства жилого дома зимой

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При строительстве жилого дома зимой расходуется больше средств на освещение из-за короткого светового дня. Об этом рассказал строительный эксперт Федор Васильев, сообщает News.ru.

"Короткий световой день не позволит закончить все работы до захода солнца, а дополнительное освещение влечет дополнительные расходы. Также необходимо оборудовать отапливаемую бытовку для комфортного отдыха рабочих", – отметил специалист.

По его словам, зимой землю сложнее копать и бурить, так как она промерзает. На эту работу уходит больше времени и сил. Также трудности появляются при работе с клеевыми составами и иными растворами. Эксперт отметил, что бетон в зимний период при смешивании приходится постоянно подогревать, а в кладочный раствор добавлять присадки.

Васильев добавил, что при строительстве загородного дома зимой можно уменьшить траты на материалах и на рабочей силе. Кроме того, он назвал мифом то, что возведение жилья зимой негативно сказывается на качестве постройки.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала 2023 года в Москве возвели и ввели в эксплуатацию 10,7 миллиона квадратных метров недвижимости, включая более 5 миллионов "квадратов" жилья. Мэр подчеркнул, что за последние пять лет объем жилого строительства на территории столицы увеличился в два раза. Градоначальник заявил, что сфера строительства города остается стабильной и динамично развивается.

Сергей Собянин: годовой план по вводу жилья в Москве выполнен досрочно