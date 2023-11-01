Москвичам рассказали о погоде 1 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

В среду, 1 ноября, в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 11 до 13 градусов, в области – от 9 до 14 градусов.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил о "сумасшедшем тепле" в столице на праздничных выходных, 4–6 ноября. По словам синоптика, в воскресенье, 5 ноября, дневная температура в столичном регионе будет в районе от 8 до 13 градусов, а в понедельник, 6-го числа, она вырастет до 11–15 градусов.

До этого стало известно, что температура воздуха в Москве в ночь с 30 на 31 октября соответствовала климатической норме мая. На базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров не опускались ниже 7–8 градусов.

Майская погода пришла на смену снегопадам в Москве