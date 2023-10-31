Первая декада ноября в столице ожидается на 5–7 градусов теплее нормы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первая декада ноября в Москве ожидается на пять-семь градусов теплее нормы. Об этом специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в своем телеграм-канале.

По его данным, следующие снегопады придут в столичный регион после ее окончания. Отмечается, что днем 1 ноября в центральные регионы европейской России усилится поступление теплого воздуха, высокой будет вероятность обновления суточных рекордов тепла.

Леус уточнил, что в Москве может быть побит рекорд 1 ноября 1934 года, когда столбики термометров показывали 12,6 градуса. В четверг, 2 ноября, ожидается, что холодный атмосферный фронт с дождями, местами ливневого характера пересечет Русскую равнину. Температура воздуха понизится до 7–12 градусов, что на 6–7 градусов выше климатической нормы.

Добавляется, что 3 и 4 ноября погодой средней полосы завладеет антициклон. Осадки не ожидаются, ночью местами вернутся легкие морозы. Днем столбики термометров покажут 3–8 градусов, что также немного выше положенных по климату значений.

Ранее сообщалось, что ближайшая ночь в Москве может стать самой теплой для 1 ноября за всю историю наблюдений. По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью в столице ожидается 7–9 градусов тепла.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о "сумасшедшем тепле" в столице на праздничных выходных, 4–6 ноября. По расчетам синоптика, в воскресенье, 5 ноября, дневная температура в столичном регионе будет в районе от 8 до 13 градусов. В понедельник, 6-го числа, она вырастет до 11–15 градусов.

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