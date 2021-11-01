В Совфеде поддержали идею введения льгот за вакцинацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Введение каких-либо льгот, включая материальные, мотивирующие людей прививаться, можно поддержать, заявил член социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

"Концептуально, по моему глубокому убеждению, нужны различные методы, в том числе и материальные, – бонусы, скидки, включая льготный проезд на транспорте, для мотивации людей проходить вакцинацию", – приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, он подчеркнул, что следует максимально ограничивать возможности тех, кто не сделал прививку.

Также эксперт порекомендовал тем, кто распространяет слухи о вакцинации, посмотреть, что происходит на данный момент в медучреждениях. Владимир Круглый выразил сожаление в связи с тем, что около года было потеряно с того момента, когда в РФ стартовала массовая бесплатная вакцинация.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил главе Минтруда РФ Антону Котякову письмо с инициативой ввести для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса, 50-процентную скидку на общественный транспорт. Позже данную идею прокомментировали в Госдуме.