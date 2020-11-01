Еще 3 341 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за сутки вылечился от коронавирусной инфекции 3 341 пациент. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3 341 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 314 791", – сообщила Ракова.

Заммэра напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

В России за прошедшие сутки выявили 18 140 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Из них 4 401 случай (24,3%) зафиксирован без клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 1 618 116 случаев COVID-19.

