Летний сезон свадеб на Северном речном вокзале завершился в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Летний сезон свадеб на Северном речном вокзале завершился. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в телеграм-канале.

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, с 2021 года на этой площадке заключили брак свыше 360 пар. Церемонии бракосочетания проходят в рамках проекта "Новые адреса счастья". Проект охватывает все больше популярных и живописных локаций города. Только этим летом в необычных местах появилось более семи тысяч семей, отметила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Ранее на станции столичного метро "Маяковская" открылся осенний свадебный сезон. Сотрудники ЗАГСов уже провели церемонии в ночь на 29 сентября. Перед торжеством станцию украсили свадебной аркой. После церемонии молодожены провели фотосессии в "Номерном" поезде и в составе "Москва-2024".

Всего за минувшее лето в столице связали себя узами брака свыше 34 тысяч пар. Горожане женились на станциях метро, телебашне, канатной дороге и даже в самолете во время рейса.