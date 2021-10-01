В ПФР рассказали, кто имеет право на получение повышенной пенсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Родители студентов, обучающихся на очной форме, имеют право на повышенную пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Специалисты фонда отметили, что родители могут претендовать на получение повышенной пенсии, если их дети обучаются по основным образовательным программам в российских и иностранных учебных заведениях, расположенных за пределами страны. При этом тип и вид организации не имеет значения.

"Право на прибавку к пенсии родители будут иметь до окончания детьми обучения, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет. Родителям детей, не достигших 18 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии в повышенном размере устанавливается независимо от факта обучения и нахождения на иждивении родителей", – говорится в сообщении.

Когда ребенок достигнет 18 лет, тогда необходимо будет подтвердить факт его обучения в образовательной организации и нахождения на иждивении родителя. Сумма прибавки составляет одну треть размера фиксированной выплаты на каждого нетрудоспособного члена семьи. В 2021 году размер этой прибавки составляет 2 014 рублей в месяц.

Чтобы получить право на прибавку, родителю необходимо предоставить в ПФР документы, которые подтверждают родственные отношения, факт нахождения на иждивении, справку из образовательной организации, содержащую сведения о дате начала и продолжительности обучения, форме обучения с обязательной ссылкой на номер и дату приказа о зачислении.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в РФ изменится размер пенсий, зарплаты бюджетников и способ выплат на детей. Кроме того, россияне смогут бесплатно делать включенные в национальный календарь прививки в частных поликлиниках.