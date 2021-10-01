Иммунолог объяснил, можно ли выявить генетическую склонность к тяжелому течению COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что выявить у себя генетическую предрасположенность к тяжелому течению COVID-19 на сегодняшний день очень сложно.
Ранее международная группа ученых установила, что обладатели особого варианта гена HLA-C, который регулирует функции иммунной системы, в два раза чаще попадают на ИВЛ при заражении коронавирусом. По данным исследователей, в России он есть у 13% людей.
По словам иммунолога, практического значения для лечения пациентов открытие ученых не имеет. Это связано с тем, что подобные исследования не включены в программы обследования больных коронавирусом, объяснил он. Однако оно может помочь выявить предрасположенность к тяжелому течению инфекции, говорит специалист.
"Неизвестно, сколько это будет исследоваться и изобретаться. Хотя у нас сейчас эта работа настолько продвинулась в скорости, что, возможно, это сделают достаточно быстро. Но здесь есть нюанс финансирования", – считает эксперт.
Он отметил, что на сегодняшний день проверить у себя наличие этого варианта гена очень сложно.
"В этом деле можно оценить определенный коммерческий интерес. Скорее всего, те лаборатории, которые обладают способностью секвенировать геном человека, вполне могут предлагать тест на выявление этого гена. Но пока мало научных данных, чтобы точно об этом говорить", – сказал иммунолог.
Собеседник Москвы 24 подчеркнул, что необходимо выяснить, влияет ли наличие этого варианта гена на вакцинированных от COVID-19 людей.
"Если даже с этим геном вакцинированные будут так же надежно защищены, как и те, у кого его нет, то вопрос стоит о том, что надо просто сделать прививку. Но когда люди болеют тяжело на дому или попадают в стационар, когда это связано с этим геном, тогда имеет большое значение использовать этот факт для прогноза состояния и вакцинации. Чтобы этим пациентам делать прививки, делать первый, второй компоненты, сразу бустерную дозу", – рассуждает специалист.
С учетом возможного влияния генов на тяжесть течения COVID-19 эксперт настоятельно рекомендует привиться тем, у кого тяжело болели или умерли члены семьи.
Ранее замгендиректора по научной работе центра "Вектор" Александр Агафонов сообщил, что коронавирус в связке с гриппом и другими вирусами может изменить иммунную систему человека. Опасность заключается в том, что ранее легкое инфекционное заболевание может перерасти в более тяжелую форму, предупреждает специалист.
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