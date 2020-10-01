Специалист назвал способ, как стать выше

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Психолог-реабилитолог Дмитрий Сандул рассказал, как восстановить утраченный в результате возрастных изменений рост. Сообщается, что он может уменьшиться на 0,5-1 сантиметр за 30-40 лет.

Причины кроются в компрессии позвонков. Сандул также подчеркнул, что рост уменьшается в связи с укорачиванием ног, которые с возрастом "врастают" в тазобедренные суставы.

В интервью радио Sputnik специалист посоветовал регулярно делать комплекс упражнений. Для возвращения роста необходимо заниматься растяжкой и делать специальные круговые движения. В частности, Сандул посоветовал встать ровно, расслабиться и поджать копчик.

"Мы все ходим с оттопыренной поясницей, наш хвостик весело "виляет" сзади. Нужно толкнуть таз под себя, подгрузить копчик. Автоматически включаются мышцы живота, помимо этого, мы растягиваем поясницу и спину. Такие поджатия можно выполнять до 10 раз", – сказал Сандул.

Также он посоветовал делать наклоны вниз. По его словам, для этого необходимо расслабить поясницу и спину. Вследствие этого межпозвоночные диски убирают с себя компрессию.

"Расслабляемся и наклоняемся мягко вниз, считаем до 5-10, поднимаемся. Делаем 10 таких наклонов", – отметил Сандул.

После этого, по словам специалиста, необходимо начать работать с тазом, чтобы раскрутить ноги. Он предложил опереться одной рукой на стену или стул. Затем необходимо вращать ногу от себя и к себе, по пять раз в каждую сторону. Такую же процедуру, по словам Сандула, нужно проделать и с другой ногой.

В следующем упражнении специалист предлагает ложиться на спину и поджимать к себе ногу, разворачивая пятку вниз и делая круговые движения ноги.

"Делаем это сначала в одну сторону, потом в другую по 10 раз. Дальше садимся, расставляем ноги как можно дальше и аккуратно вытягиваемся вперед, поднимаемся и опускаемся снова – так мы растягиваем спину и работаем с суставами", – отметил Сандул.

Он сообщил, что результат не заставит себя ждать, если эти упражнения делать каждый день.

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