Назван самый "смертоносный" возраст россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Специалисты Росстата определили, в каком возрасте у россиян наблюдается пик смертности. По словам экспертов, у мужчин и женщин он приходится на разные периоды, сообщает News.ru.

Согласно данным исследователей, для российских мужчин самый "смертоносный" период – 65–69 лет. В этом возрасте в прошлом году умерли 123,7 тысячи человек мужского пола. В свою очередь, больше всего женщин в России умирают в 80–84 года (185 тысяч) и 75–79 лет (105,6 тысячи).

Специалисты отмечают, что женщины в среднем живут дольше мужчин, что обусловлено природой. Только в России такая разница составляет 10 лет, в то время как в развитых странах – около 5.

По мнению экспертов, на такой разрыв влияет то, что представители сильного пола чаще употребляют алкоголь, наркотики, а также чаще курят. Также большое влияние оказывают и социальные факторы, уточняют в Росстате.

"Мальчиков чаще воспитывают женщины, что вымывает в них мужское начало. С другой стороны, к ним предъявляют слишком много требований со стороны общества, женщин. Это расхождение приводит к неадекватному поведению мужчин и стрессу", – считает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Также представитель общественного движения "Мужской путь" Владислав Закревский отмечает, что мужчины теряют часть здоровья в борьбе за свои права при разводах. Он считает, что закон в таких ситуациях чаще стоит на стороне женщины.

"Они теряют большую часть имущества, а бывшие жены не дают им видеться с детьми. Многие российские мужчины испытывают постоянный стресс, который и способствует возникновению всяких разных заболеваний, сокращающих их срок жизни", – добавил Закревский.

Ранее один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад рассказал, что к 2100 году население России уменьшится на 40 миллионов человек. По мнению ученого, все дело в падении коэффициента рождаемости в стране.